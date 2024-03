Ostdeutsch und gegen die AFD –Susan Arndt und ihr politisches Engagement

Susan Arndt wuchs in der DDR auf und studierte dort auf Lehramt. Als die Mauer fiel, war Sie Anfang 20.

Sie entschied sich für Anglistik und machte Karriere in der Wissenschaft – heute ist sie Professorin für Literaturwissenschaft in Franken. Sich es in der Schönheit historischer Texte bequem zu machen, wäre ihr, die in der Kindheit und Jugend viel Unterdrückung und Gängelung erfahren hat, allerdings nie in den Sinn gekommen.

Sie äußert sich regelmäßig zu politischen Entwicklungen, auch wenn sie sich dadurch Anfeindungen aussetzen könnte. Vor dem Hintergrund anstehender Landtagswahlen hat sie nun eine „Intervention“, wie sie es nennt, geschrieben, mit dem deutlichen Titel: „Ich bin ostdeutsch und gegen die AFD“.

Buchcover " Ich bin ostdeutsch und gegen die AfD" von Susan Arndt Pressestelle Verlag C.H.Beck Ich bin ostdeutsch und gegen die AfD: Eine Intervention Autor: Susan Arndt Verlag: C.H.Beck ISBN: 978-3406815874

