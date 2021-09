Gast: Pascale Hugues

Pascale Hugues, Mädchenschule - Porträt einer Frauengeneration Pressestelle Rowohlt Verlag Mädchenschule Porträt einer Frauengeneration Autor Pascale Hugues Genre: Autobiografie Verlag: Rowohlt / 20,-€ ISBN: 978-3-498-00271-8

https://www.afghanischer-frauenverein.de/

Musiktitel

Look but don't touch

Shirley Bassey

CD: I owe it all to you



Vendredi 12

Benjamin Biolay

CD: Grand Prix



Drunter machen wir's nicht

Sarah Lesch

CD: Drunter machen wir's nicht



Memories

Nesrine

CD: Nesrine



Plus je t'embrasse

Thomas Dutronc

CD: Frenchy