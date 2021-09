Die SPD-Politikerin Elisabeth Selbert hat sich entscheidend dafür eingesetzt, dass der Satz „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ in den Artikel 3 des Grundgesetzes aufgenommen wurde. An ihr Engagement erinnert Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit einem Festakt in Kassel, anlässlich ihres 125. Geburtstags.

Heute sei die Vorstellung oft, „die Frauen“ hätten sich in den Nachkriegsjahren gegen „die Männer“ zusammengeschlossen, um die Gleichberechtigung in der Verfassung durchzusetzen, sagt Kerstin Wolff, Historikerin vom Archiv der deutschen Frauenbewegung in Kassel. Das sei jedoch ein Irrtum. „Elisabeth Selbert musste sich nicht gegen männliche Vorurteile durchsetzen, sondern sie musste sich gegen ein konservatives Politik- und Geschlechtermodell durchsetzen.“ Als einzige von vier Frauen im Parlamentarischen Rat hatte sie sich für den Artikel ausgesprochen.

Heute, da ist sich Wolff sicher, wäre Elisabeth Selbert eine Kämpferin für die paritätische Besetzung der Parlamente mit Männern und Frauen. Die Situation der 70er- und 80er-Jahre, die sie selbst noch erlebt habe, habe sie als einen „Verfassungsbruch in Permanenz" empfunden, „weil eben die Repräsentanz von Frauen im Bundestag, in den Landesparlamenten, in den kommunalen Parlamenten noch nicht so war, wie sie sich das vorgestellt hat." Sie sei immer davon ausgegangen, dass sich mit der Verankerung der Gleichberechtigung im Grundgesetz auch eine paritätische Beteiligung von Frauen in der Politik durchsetzen werde. Kerstin Wolff verwaltet auch den Nachlass der SPD-Politikerin.