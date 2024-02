Hier stellen wir aktuelle CDs von Singer-Songwritern, Jazz- und Weltmusikern mit Hintergrundinformationen vor. Darin enthalten die CD der Woche: "Zan" von Liraz

Musiktitel:

Two timer

Lee Fields & The Expressions

CD: Two timer



Hey you

Katy J Pearson

CD: Return



A million colours

Tunng

CD: A million colours



Another love

Kristofer Åström

CD: Hard times



Joon Joon

Liraz

CD: Zan



Dolate eshg

Liraz

CD: Zan



Gold

JW Francis

We share a similar joy



Lucky to be me

The Royal Bopsters feat. Sheila Jordan

CD: Party of four



Maske

All Diese Gewalt

CD: Andere



Isyan manifestosu

Gaye Su Akyol

CD: Yort Savul: Isyan Manifestosu!