Lido Pimienta, Teitur, The Strokes

Queere Miss Kolumbien, Paul Simons Erbe, Rückkehr der lässigen Gitarren

Hier stellen wir aktuelle CDs von Singer-Songwritern, Jazz- und Weltmusikern mit Hintergrundinformationen vor. Darin enthalten die CD der Woche: "Kaléko" von Dota

Musiktitel

Holiday Inn

Teitur

ALBUM: Modern Era (EP)



Te Queria

Lido Pimienta

ALBUM: Miss Colombia



Thinking Of An End

Anna Erhard

Single



Guinnevere

Black Sea Dahu

Single



Resignation für Anfänger

Dota

ALBUM: Kaléko



Für einen

Dota

ALBUM: Kaléko



Another Vibe

Al Pride

ALBUM: Spruce



The Adults Are Talking

The Strokes

ALBUM: The New Abnormal



Ordinary Talk

Half Waif

ALBUM: The Caretaker



Cheater (feat. Sudan Archives)

Wilma Archer

ALBUM: A Western Circular



It’s Been a While

Native

Single