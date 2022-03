Unsere Lieblingssongs

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz.

Aline Frazão - Luísa

Massemba, Maracatu, Afoxé oder Batuko sind … richtig: Rhythmen. Die angolanische Musikerin Aline Frazão und ihre Band beherrschen sie alle virtuos. Uma Música Angolana ist unser Album der Woche. Wild und warm!

Trio SR 9 & Blick Bassy – One Last Time

Alle Menschen unter zwanzig können diesen Pop-Superhit von David Guetta und Ariana Grande mitsingen. Und alle anderen können sich freuen, was daraus werden kann. Statt knalligem Bass und Synthies gibt es hier Trommel und Marimba, und statt Einheits-Englisch singt Blick Bassy aus Kamerun in seiner Muttersprache Bassa. Wunderschön!

Say She She – Forget Me Not

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 04.03.2022 mit Tristan Reiling.

Where I'm from

Meskerem Mees

Album: Where I'm from



One last time

Trio SR9 ft. Blick Bassy

Album: One last time



Aska

Juli Gilde

Album: French Bookwood



Magazine

Toro Y Moi

Album: Postman & Magazine



Luísa

Aline Frazão

Album: Uma música angolana



Fumo

Aline Frazão

Album: Uma música angolana



Highest bidder

Fantastic Negrito

Album: Highest bidder



Don't we know better

Esther Kaiser

Album: Water



Forget me not

Piya Malik

Album: Forget me not



Hazama

Mitsune

Album: Hazama