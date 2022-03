Unsere Lieblingssongs

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz.

Fieh – Rosalie

Soul-Funk-Pop-Jazz-Rock-Hip-Hop. Bei Fieh aus Norwegen stehen viele Schubladen offen. Aber keine passt. Dieser Stilmix gefällt uns so gut, dass wir „In The Sun In The Rain“ zum Album der Woche gekürt haben.



Andi Fins – Paris, Tokyo

Andi Fins kommt aus dem Bayrischen Wald. Aber wo kommen nur die Ideen für seine Texte her, die er so unvergleichlich dahernuschelt? Kleine Auswahl: „Warst Du schon mal in Tokyo? Da war meine neue Platte schon.“ „Ich bin der Song im Rewe, wenn Du an der Kasse stehst“. „Gibt´s noch irgendwas, was Dir imponiert?“ Vielleicht ja dieser Titel?



Black Sea Dahu – Affection

Ein „Dahu“ hat Hörner und verschieden lange Beine. Wenn es falsch herum am Berg steht, kullert das Tier herunter. Auch sonst ist die Schweizer Band “Black Sea Dahu” um Sängerin Janine Cathrein fabelhaft. „Affection“ ist Wärme und Liebe pur. Unbedingt auf Klavier und Backgroundgesang achten!

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 25.02.2022 mit Patrick Batarilo.

Musikliste:

Paris Tokyo

Andi Fins

Album: Paris Tokyo



Luísa

Aline Frazão

Album: Uma música angolana



Real contender

The Dip

Album: Real contender



St. Patrick's cathedral

Deer Anna

Album: Have I even been asleep



In the sun in the rain (move on up)

Fieh

Album: In the sun in the rain



Fast food

Fieh

Album: In the sun in the rain



Zeitgeist

Florian Paul und die Kapelle der letzten Hoffnung

Album: Zeitgeist



Mboka moko

Juanita Euka

Album: Mabanzo



Affection

Black Sea Dahu

Album: I am my mother



Amariszi amari

Mischpoke

Album: Heymland