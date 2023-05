Monnem Drag Queens - Jonas Müller

Mit „Perfect Days“ hat es der 77-Jährige in diesem Jahr erneut in den Wettbewerb des berühmten französischen Filmfestivals in Cannes geschafft. Als einer der letzten Filme wurde er nun gezeigt und offenbar von vielen Kritikern mit Spannung erwartet, wie man der heutigen Kulturseiten entnehmen kann. Zudem in unserer Kulturmedienschau Stimmen zum Chefredakteurs-Wechsel beim Spiegel.