Mit Humor und Provokation – die Tänzerin und Choreografin Teresa Vittucci

Teresa Vittucci – 1985 in Wien geboren – wollte immer Tänzerin werden.

Doch die Widerstände in der Tanzwelt waren gewaltig: talentiert aber zu dick, wurde ihr bescheinigt. Sie hat es dennoch geschafft: als Choreografin, Tänzerin, Performerin wurde sie im letzten Jahr mit dem Schweizer Tanzpreis geehrt und sie zeigt ihre Stücke auf internationalen Bühnen. Ihr Thema ist der Hass auf den eigenen Körper, die Frau, die nie genügt, Wirtschaftssysteme, die davon leben, dass sich Menschen unvollkommen fühlen und kaufen, um sich selbst zu optimieren.

Musiktitel

Dancer

Julia Marcell

CD: It might like you



Dia de furar onda no mar

Lucas Santtana

CD: The god who devastates also cures



Someone like you

Adele

CD: Someone like you



Patchwork girlfriend

Punch Brothers

CD: Who's feeling young now



Aftermath

Viktoria Tolstoy

CD: My russian soul