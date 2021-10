An Deutschland entscheidet sich nicht das Schicksal des Weltklimas. Aber wir wollen weltweit Vorbild sein, auf dem Weg hin zur Klimaneutralität. Wie wird der deutsche Energieumbau von anderen tatsächlich wahrgenommen. Wie stehen wir in der Umwelttechnik da? Worin sind wir Vorbild, und was muss jetzt von der neuen Regierung geleistet werden, damit andere Länder tatsächlich mitziehen? Oder machen wir uns was vor? Werner Eckert diskutiert mit Sabine Nallinger – Vorständin der Stiftung 2 Grad, Dr. Thilo Schäfer – Institut der deutschen Wirtschaft, Dr. Susanne Dröge – Stiftung Wissenschaft und Politik mehr...