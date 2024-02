Menschenskinder - Mensch Mutta (5/6)

Mutta ist als Omi genauso kinderverliebt wie als junge Frau. Auch früher ist ihr immer schon klar: Eigene Kinder gehören zu ihrem Leben dazu.

Mutta ist als Omi genauso kinderverliebt wie als junge Frau. Auch früher ist ihr immer schon klar: Eigene Kinder gehören zu ihrem Leben dazu. Nachdem "dit mit dem ersten Kerl" nicht geklappt hat, lernt sie wieder jemanden kennen. Erst ist es ganz schön. Dann aber schnell nicht mehr.

Mutta muss einen Schicksalsschlag verkraften, der ihr viel abverlangt. Da ist sie umso glücklicher, als sie dann wieder schwanger ist.

Alleinerziehend mit zwei Kindern stürzt sich Mutta in den DDR-Alltag und ihren neuen Job: Zustellerin bei der Post. Und sie legt sich mal wieder mit dem Staat an: Also mit ihrer Chefin, die auch in "der Partei" ist …

Hinweis: Die Reihenfolge der einzelnen Folgen in der Radiosendung weicht geringfügig von der Reihenfolge im Podcast ab.

(Produktion 2019)