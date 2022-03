Mehr als bloßer Zeitvertreib – Spieleexpertin Christina Valentiner-Branth

Sie hat ihren Beruf gewissermaßen erfunden, denn Christina Valentiner-Branth ist Spiele-Expertin. Und dass, obwohl sie als Kind eine schlechte Verliererin gewesen sei. Aber da wusste sie auch noch nicht, wieviel Potential in Gesellschaftsspielen steckt.

Seit fast 30 Jahren schreibt sie Spielekritiken, gibt Empfehlungen, veranstaltet Workshops und Seminare zum Thema und hat 2020 die Brettspielakademie gegründet. Was macht ein gutes Spiel aus? Was geben uns Gesellschaftsspiele, und was sagt die Art wie wir spielen über uns selbst? Christina Valentiner-Branth jedenfalls findet: Wer spielt, gewinnt. Und zwar immer.

Logo der Brettspielakademie Brettspielakademie

Musiktitel:

Guten Tag, liebes Glück

Max Raabe

CD: Der perfekte Moment… wird heut verpennt



Zol zayn

Noëmi Waysfeld

CD: Soul of yiddish



If you wanna sing out, sing out

Cat Stevens

CD: Remember Cat Stevens - The ultimate collection



Nichts

Sarah Lesch

CD: Von Musen & Matrosen



Texas sun

Khruangbin & Leon Bridges

CD: Texas sun – EP