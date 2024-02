Luxushotel mit glücklichen Mitarbeitern – Caroline von Kretschmann ist Hotelier des Jahres

Caroline von Kretschmann, Geschäftsführerin des Hotels Europäischer Hof in Heidelberg, ist Hotelier des Jahres 2022. Der Preis gilt als eine der höchsten Ehrungen in der Hotellerie.

Ausgezeichnet wurde sie unter anderem für ihre Mitarbeiterführung. Denn sie hat eine besondere Philosophie: Ihr Team steht bei ihr an erster Stelle - noch weit vor dem Gast.

Caroline von Kretschmann wollte zunächst gar nicht in den Familienbetrieb einsteigen. Jetzt führt sie das 5-Sterne-Luxushotel in der vierten Generation und möchte mit dem Hotel eine menschenfreundliche Haltung in die Welt tragen.

