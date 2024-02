Lithium, Kupfer, Kies & Co: Das harte Geschäft mit Rohstoffen

Kaum ein Gesetzesvorhaben hat im letzten Jahr für so viel Aufregung gesorgt, wie das neue Heizungsgesetz. Das eigentlich richtige Ziel, für mehr CO2-Ersparnis im Gebäudebereich zu sorgen, wurde schlecht kommuniziert und sorgte für Aufregung und Missverständnisse. Jetzt ist das Gesetz, mehrfach entschärft, seit knapp zwei Monaten in Kraft. Und: Wie läuft es so?