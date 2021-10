Kurzhörspiel: Shortlist des Wettbewerbs ARD PiNball 2020 (1/3)

Vom 19. bis zum 21. Oktober stellen wir die fünf Kurzhörspiele vor, die für den ARD PiNball nominiert worden sind.

Shortlist des Wettbewerbs ARD PiNball 2020:

„Die Grausamkeit des vermeintlichen Wohlwollens“ von Simone Halder

„es gibt diese namen / es gibt diese wut“ vom Kollektiv HALM

„Ettingers Tochter“ von Maximilian Kaufmann

„Re:Produktion“ von Vivien Schütz und Stefanie Heim

„Flimmern, Schimmern, Dämmern“ von Josephine Fabian, Marian Joel Küster, Sandra Pohl

Vorgestellt werden:

"Re:Produktion" von Vivien Schütz und Stefanie Heim. Zwei Freundinnen leben in verschiedenen Zeitzonen - die eine in den USA, die andere in Deutschland. Mit Sprachnachrichten bleiben sie sich nah. Beide stehen vor einer wichtigen Entscheidung.

Im Hörspiel "Es gibt diese Namen. Es gibt diese Wut" vom Kollektiv HALM geht es um sexualisierte Gewalt, um Victim Blaming und um sehr viel Wut.

Kollektiv HALM: Mae Schwinghammer, Anouk Doujak, Hannah Bründl, Laura Bärtle
Vivien Schütz, Hörspiel-Autorin
Stefanie Heim, Hörspiel-Autorin

