Küsse vor der Kamera - Julia Effertz koordiniert intime Filmszenen

Julia Effertz ist die erste Intimitätskoordinatorin in der deutschen Filmbranche. Nach dem Me-Too-Skandal hofft sie auf einen Kulturwandel.

Als eine der ersten Intimitätskoordinatorinnen in Deutschland kümmert sich Julia Effertz an Filmsets darum, dass sich SchauspielerInnen bei intimen Szenen wohl fühlen. Seit #MeToo wird über das Miteinander zwischen Frauen und Männern in der Filmbranche heftig diskutiert. Damit gespielte Intimität für alle Beteiligten nicht zur unangenehmen Erfahrung wird, berät Julia Effertz schon vor den Dreharbeiten. Ein Gespräch über Machtmissbrauch im Film, Fernsehen, Theater, und auch darüber, wie schwer Schauspielerinnen und Schauspieler es gerade haben.

