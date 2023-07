Jung sein, aufbrechen, Nahrung – Lebensziele junger Erwachsener (1/5)

Von Frank Schüre

Sechs junge Menschen erzählen, was es für sie heißt, jung zu sein und älter zu werden, aufzubrechen und anzukommen. In der ersten Folge berichten Lilith und Lamina, Max und Linus, David und Maurizio, wo es sie hinzieht, was sie an Nahrung und an sich selbst wirklich mögen. Essen wird zum Bekenntnis. Dabei geht es um Nachhaltigkeit, Nordeuropa und Meditation, und um das eigene Potenzial.

(Teil 2: Allein sein und sich selbst entdecken, Montag, 11. September 2023, 15.05 Uhr)