Im Eisenbahnfieber – Leidenschaft nach Fahrplan

Von Andreas Fritz

Seine erste Zugfahrt führte nach Stuttgart. Gemeinsam mit dem Vater. Seither ist der damals Siebenjährige eisenbahnbegeistert. Heute arbeitet Andreas Fritz als Triebfahrzeugführer bei der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft in Heilbronn. Selbst nach Dienstschluss unternimmt er Ausflüge mit dem Zug, fährt er S- und U-Bahn Linien rauf und runter, spielt Zugsimulator zu Hause am PC. Was zieht Eisenbahnfans so unglaublich hin zur Bahn? Eine Selbstbeobachtung mit vielen Fragen an sich selbst und andere Liebhaber.