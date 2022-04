Herlinde Koelbl, Fotografin

Im Gespräch mit Alfred Schmit

Herlinde Koelbl ist eine der bekanntesten und wichtigsten Fotografinnen in Deutschland. Ihr vielfältiges Werk, zu dem auch Dokumentarfilme und Interviews gehören, ist geprägt von großer Nähe zu Menschen und der Art wie sie leben und arbeiten. Koelbls Porträts von Menschen in der Politik und ihre Reportagen über Medienleute zeigen, wer auf welche Weise Macht und Einfluss ausübt und wie Menschen sich dadurch verändern. Herlinde Koelbl, 1939 in Lindau am Bodensee geboren, kam nach einem Modestudium in München als Autodidaktin zur Fotografie. Ihre Arbeiten wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.