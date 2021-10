Gisela on the Road – Eine Frau im Van

Von Adama Ulrich

Gisela hat ihr Leben auf den Kopf gestellt. Früher Sparkassenangestellte, Mutter, pflegende Angehörige und selbst schwer krank. Heute lebt sie allein in einem umgebauten Kastenwagen und bestimmt selbst über Zeit und Ort. Sie war Mitte 60 als sie sich von ihrer Wohnung, Möbeln und Büchern getrennt hat. Seit elf Jahren ist sie unterwegs. Im Sommer in Europa, im Winter in Marokko. Sie brauche nicht viel außer Licht, Bewegung, Natur und Freiheit. Aber wie ist es mit der Gesundheit? Und ist so ein Leben nicht etwas einsam?