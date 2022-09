Moderation: Viktoria Merkulova

Redaktion: Karin Hutzler

Gespräch und Musik

Musikliste

Under the sun

Lady Wray

CD: Under the sun



Wild world

Cat Stevens

CD: Wild world



If you will

Flora Purim feat. Diana Purim

CD: If you will



Baby

Donnie Emerson

CD: Baby



Valzer per nessuno

Crucchi Gang & Sophie Hunger

CD: Crucchi Gang