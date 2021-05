Im Gespräch mit Marie-Dominique Wetzel

Géraldine Schwarz hat einen deutschen und einen französischen Großvater. Beide konnte sie nicht mehr persönlich zu ihrer Vergangenheit befragen. Aber als sie Geschichte studierte, begann sich Géraldine Schwarz für ihre eigene Familiengeschichte zu interessieren und hat sich auf Spurensuche begeben. Und was sie über die Verstrickungen ihrer beiden Großväter während der Nazi-Diktatur auf der einen und des Vichy-Regimes auf der anderen Seite herausgefunden hat, hat sie in einem Buch veröffentlicht: "Die Gedächtnislosen. Erinnerungen einer Europäerin". 2017 erschien es in Frankreich, kurz darauf auch in Deutschland und inzwischen wurde es in 10 Sprachen übersetzt und mit mehreren Preisen ausgezeichnet.