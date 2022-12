Ganz normal und doch erschütternd – Der Tod meines Vaters

Von Anne-Katrin Wehrmann

Was macht es mit einer Familie, wenn eine zentrale Figur geht? Autorin Anne-Katrin Wehrmann hat das am eigenen Leib erfahren, als ihr Vater starb. Auch wenn es der normale Lauf der Dinge ist, dass die Eltern vor den Kindern sterben, erlebte sie den Verlust als tiefe Erschütterung. In sehr persönlichen Gesprächen tauscht sie sich mit ihrer Mutter und ihren beiden Brüdern über Gefühle, Erinnerungen und Veränderungen aus - und stellt fest, dass in der gemeinsamen Trauer auch Positives entstehen kann.