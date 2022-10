Feldforschung vor der eigenen Haustür – Die Ethnologin Juliane Stückrad

per Mail teilen

Eigentlich träumte die studierte Kunsthistorikerin und Ethnologin Juliane Stückrad von der Erforschung indigener Kulturen. Doch während einer Reise durch Südamerika wurde ihr klar, dass ihre ostdeutsche Heimat ein ebenso spannendes Themengebiet sein könnte.



Brandenburgischen Boden hatte sie bereits bei archäologischen Ausgrabungen untersucht, jetzt wollte sie die Menschen besser kennenlernen. Sie besuchte Gemeindefeste, hörte Kneipenbesuchern beim Schimpfen zu, ging zu Demonstrationen.



Mit ihrem vielbeachteten Buch „Die Unmutigen, die Mutigen“ beschreibt sie die Vielfalt ostdeutscher Lebenswelten.

