Familienleben mit Psychose – Die vielen Wirklichkeiten meiner Schwester

Von Anna Stein

Im letzten Jahr verlor Autorin Anna Stein ihre Mutter an den Krebs. Ihre Schwester erkrankte an einer Psychose, wurde zu einem anderen Menschen. Das Hörstück ist der Versuch, das Geschehen zu rekonstruieren und Wege für einen Umgang mit der Erkrankung zu finden. Was der Schwester während der Psychose wirklich geschehen ist, vermag bis heute niemand zu sagen. Die Krankheit lässt die Wirklichkeit brüchig, unsicher erscheinen, und jeder in Anna Steins Familie hat sich darüber seine eigene Wahrheit zusammengebaut.