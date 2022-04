Es gibt noch andere Flüchtlinge – Jacqueline Flory über Zeltschulen für syrische Kinder

Zu was Putin in der Lage ist, hätte man durch den Krieg in Syrien wissen können, sagt Jacqueline Flory. 2015 erlebt ihr kleiner Sohn, wie Syrer vor dem grausamen Krieg in ihrem Land flüchten und sagt leise: Dass man da gar nichts tun kann! Mit so einem Ohnmachtsgefühl sollen ihre Kinder nicht aufwachsen, beschließt die arabisch-Übersetzerin. 2016 gründet sie die erste Zeltschule für syrische Kinder im Libanon. Inzwischen werden dort mehr als 10 000 syrische Kinder unterrichtet. Diese Kinder sind die Zukunft, sagt sie. Irgendwann kehren sie zurück. Und Wissen ist das beste Mittel gegen Terror und Gewalt.

Zum Spendenkonto der Zeltschule

Musiktitel

Fasateen

Mashrou' Leila

CD: Radio Beirut



Empathy

Someone

CD: Shapeshifter



Affection

Black Sea Dahu

CD: I am my mother



Douss

Yasmine Hamdan

CD: Al Jamilat



Dance of Maria

Elias Rahbani

CD: Mosaic of the Orient