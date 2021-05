Robert Neumann – Pianist, Komponist und SWR2 New Talent, ist 19 Jahre alt und studiert an der Freiburger Musikhochschule. Als der Corona-Lockdown begann, kam er zur SWR2 Musikredaktion mit einem echten Ideen-Wirbelsturm, was man in dieser ungewöhnlichen Zeit alles machen könnte. Einen Teil davon haben wir in dieser Podcast-Folge umgesetzt. Robert spielt und erläutert für uns eine der frühen Kurfürsten-Sonaten von Beethoven (mit 12 Jahren komponiert) und seine eigene Klaviersonate mit dem Titel „Leviathan“; mit 17 hat er sie geschrieben. mehr...