Die Zukunft des Bauens – Architektin Andrea Klinge engagiert sich gegen Abriss

Viele alte Häuser, die nicht unter Denkmalschutz stehen, werden abgerissen. Neugebaut wird dann meist in Beton und Glas, oft mit Tiefgarage für jede Wohnung. Aber was haben wir davon, wenn wir in schick wohnen und unsere Umwelt dabei kaputt geht? fragt Architektin Andrea Klinge. Die Dozentin für zirkuläres Bauen in der Schweiz und am KIT in Karlsruhe, möchte ihre Studierenden zu einem neuen Denken inspirieren. Gegen Abriss, für Bestandstransformation mit Materialien wie Holz, Altholz, Lehm und Stroh und für eine Politik, die Vorgaben für weniger Ressourcenverbrauch und weniger CO2 Belastung macht.