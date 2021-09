Der Täter passe durchaus in die uneinheitliche Szene der Querdenker, vor allem zu dem Teil, der sehr aggressiv auftreten würde, sagt Kolja Schwarz aus der SWR-Rechtsredaktion in Karlsruhe.

Schwarz hat in einer Langzeitrecherche die Bewegung beobachtet. „Die Aggressivität gegen Menschen, die anders denken, dieses wir gegen die, das haben wir auf den Demos sehr stark beobachtet und das beobachtet man vor allem auch im Internet in vielen Foren.“

Derzeit überlege der Generalbundesanwalt noch, den Fall zu übernehmen. Allein sich die Frage zu stellen, inwieweit die innere Sicherheit Deutschlands gefährdet sei, zeige die potentielle Bedeutung dieses Falles, denn „das ist eine neue Form des Extremismus, das ist ein sehr krasser Fall," so Schwarz.