Verhütung ist oft noch immer Frauensache - seit vor gut 60 Jahren die Anti-Baby-Pille erfunden wurde. Aber wie kann sich der Mann auch um Verhütung verantwortungsvoll kümmern und warum gibt es eigentlich keine Pille für den Mann? Das fragt eine Arte-Fernsehdokumentation der Regisseurin Kirsten Esch "Wo bleibt die Pille für den Mann?".

Esch sagt, sie sei selbst überrascht gewesen, dass es die Pille für den Mann tatsächlich schon ebenso lange gibt, wie die Pille für die Frau - also seit 60 Jahren. Doch die Männer stünden der Pille reserviert gegenüber, vor allem weil sie Zeugungsfähigkeit und Potenz verwechselten.

Es sei aber an der Zeit, sich in einer Partnerschaft gemeinsam um die Verantwortung der Verhütung zu kümmern, meint die Dokumentarfilmerin. Denn die Pille für die Frau sei ein starker Eingriff in ihren Hormonhaushalt. Gerade junge Mädchen lernten ihren Körper nie ohne diese hormonelle Beeinflussung kennen. Das sei ein Eingriff die in jeweilige persönliche Freiheit, ist Esch überzeugt.

Der Film zeige viele tolle Männer aus der jüngeren Generation, die sich mit den Möglichkeiten der männlichen Verhütung auseinandersetzten. Denn letztlich wolle der Film genau das bewegen, sagt Kirsten Esch, aufzuklären und ein Gespräch in Gang zu setzen. Der Film ist in der Arte-Mediathek zu sehen. mehr...