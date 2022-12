Musiktitel

Vincent van Gogh

ok.danke.tschüss

CD: Kaputt weil's nicht funktioniert



Palace of bone

Pete Doherty

CD: Grace - wastelands



Sat in your lap

Kate Bush

CD: The whole story



Bedeutend

Moka Efti Orchestra

CD: Telegramm



Look to him

Greentea Peng

CD: GREENZONE 108