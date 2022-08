Die Kriegsenkelin - Maria Bachmanns Bürde

Maria Bachmann hat es geschafft: sie ist eine erfolgreiche Schauspielerin und, wie sie sagt, glücklich. In die Wiege wurde ihr das nicht gelegt. In ihrem Elternhaus galt Lebensfreude als unerschwinglich und Lob als überflüssig. Disziplin und Selbsthärte waren gefragt. Die Eltern selbst hatten ihre Kindheit im Nationalsozialismus erlebt, sie kannten vor allem Armut, schwere Arbeit und Krieg.



Was es bedeutet, eine Kriegsenkelin zu sein, beschreibt Maria Bachmann in dem Buch "Du weißt ja gar nicht, wie gut du es hast". Im Gespräch mit Almut Engelien erzählt sie von Verzweiflung und Aufbruch. (SWR 2020)