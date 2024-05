Wie befreien Sie sich von alten Familienprägungen?

Die Schauspielerin Maria Bachmann hat heute in SWR2 Leben davon erzählt, dass ihr lange Zeit nicht bewusst war, wie sehr sie die Gebote ihrer Kriegskind-Eltern verinnerlicht hatte.

"Funktionieren, Zähne zusammen beißen, sich nicht hervortun, bloß nichts falsch machen …" Oft ist es eine Lebenskrise, die Menschen dazu bringt, sich mit ihrer Herkunft auseinander zu setzen, sagt die Sozialpsychologin Angela Moré, und darin könne die Freiheit für einen neuen Lebensentwurf liegen.

Rufen Sie uns an unter 07221 2000. Stellen Sie Frau Moré eine Frage oder erzählen Sie uns, wie es Ihnen gelungen ist, sich von Prägungen ihrer Vorfahren zu befreien.

