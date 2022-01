Die Erbenermittlerinnen – Auf der Spur von deutsch-jüdischen Familiengeschichten

Zufall oder nicht? Ist das um uns herum einfach so, „wie es sich eben so trifft“, oder hat irgendjemand einen Plan dafür? Vielleicht ist das ganze Zufalls-Gerede auch bloße Chimäre, weil unsereins nicht erklärungsreif für die Wesenswahrheit ist? Oder – ach zum Kuckuck, was bringt’s das Fragen; schließlich reden wir vom Zufall, und zwar alle Nase lang, also scheint das - Zufall hin, Zufall her - wohl ein Ding des Lebens zu sein. mehr...