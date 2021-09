Die Börse in der Hosentasche – Junge Erwachsene und die Lust am Spekulieren

Von Caroline Nokel

Wallstreetbets, Trade Republic, Robinhood - kurzfristiges Spekulieren an der Börse boomt zur Zeit vor allem bei jungen Erwachsenen. Bei den 18- bis 24-Jährigen ist der Anteil der Aktien- und Fondsbesitzer in den vergangenen Jahren auf aktuell 39 Prozent gestiegen. Unsere Autorin trifft einen jungen Trader und lässt sich von ihm zeigen, wie das Online Trading funktioniert. Im Gespräch mit ihm, seinen Freunden, Eltern und einem Experten versucht sie herauszufinden, was die Faszination des Tradings ausmacht, vor welchen Risiken man sich aber auch in Acht nehmen sollte.