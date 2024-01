Der Stuttgarter Serkan Eren hilft den Flüchtlingen auf griechischen Inseln

Serkan Eren ist Vorsitzender der Stuttgarter Hilfsorganisation Stelp e.V. Das Engagement des ehemaligen Lehrers hat klein angefangen: Mit einem Kleinbus brachte er Sachspenden zu den Flüchtlingen an der griechisch-nordmazedonischen Grenze.

Mittlerweile arbeitet die Organisation mit ehrenamtlichen Helfern auf drei Kontinenten. Auf der griechischen Insel Chios betreibt der Verein eine Suppenküche und ein Kleiderlager für Flüchtlinge, das aber vor kurzem von Brandstiftern niedergebrannt wurde.

Serkan Eren ist nach Chios gereist, um neue Räume für das Warenlager zu finden. Zurückgekommen ist er mit erschütternden Eindrücken und großer Sorge, was passiert, wenn sich das Corona-Virus in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln ausbreitet.

Musiktitel:

Far from your Web

Leyla McCalla

CD: A Day for the Hunter, a Day for the Prey

Love in the Face of Fear

Jim Kroft

CD: Love in the Face of Fear

Tu voles

Rokia Traoré

CD: Né so

Carry on

Norah Jones

CD: Carry on

Won't be coming home

Robert Cray Band

CD: Nothin but Love (Limited Edition)

Zur Website von Stelp e.V.