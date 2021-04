„Spannend“ nennt der Vorsitzende des Bundeswehrverbands, André Wüstner die Sondersitzung des Verteidigungsausschusses am Nachmittag, die die Munitionsaffäre im Kommando Spezialkräfte (KSK) der Bundeswehr aufklären soll. „Es geht im Kern darum, wer wusste was wann“, so Wüstner im Gespräch mit SWR2. Der höchste Vertreter der „Soldatengewerkschaft“ der Bundeswehr bezeichnet die Entscheidung von Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer den Kommandeur des KSK, Kreitmayr, nicht abzulösen als „nicht selbstverständlich“.

Seiner Einschätzung nach, so Wüstner, sei noch nicht sicher, dass sich Kreitmayr falsch verhalten habe, als er Angehörigen der Elite-Einheit Straffreiheit zusicherte, wenn sie verschwundene Munition zurück brächten. Um die Person Kreitmayrs, der ein „Reformer“ sei, gehe es nicht. Der Bundestag fordere deshalb auch nicht mehr die Ablösung des Generals, sondern frage, weshalb er nicht früher informiert worden sei. Wüstner wörtlich: „Es geht um den systemischen Fehler, der aufzuklären ist“.

Forderungen, das KSK aufzulösen, schließt sich Wüstner nicht an: „Weil man die KSK braucht“, sagt Wüstner unter Hinweis auf den KSK-Einsatz in Afghanistan und bei Geiselnahmen. Was das Verteidigungsministerium tue, um das KSK zu reformieren kommt, laut Wüstner, „einem Neuanfang gleich“. Wüstner: „Ich glaube, man geht gerade eine gute Mitte zwischen massiver Veränderung und trotzdem Beibehaltung der Einsatzbereitschaft“.

Oberstleutnant André Wüstner ist seit 2013 Vorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbands. Er war unter anderem im Kosovo und in Afghanistan im Einsatz und ist damit der erste Vorsitzende der „Soldatengewerkschaft“ mit Einsatzerfahrung. mehr...