Der Fall Schemmer – True Crime | Doppelmord in Koblenz

2013 wurde Henrike Schemmer verurteilt, wegen des Mordes an ihren Schwiegereltern. Während des Prozesses hatte sie geschwiegen, nun erzählt sie ihre Geschichte in der SWR Doku „Mord ohne Beweise“. SWR Journalistin Sabine Harder hat die Dokumentation betreut und erzählt in SWR2 von den Zweifeln an diesem Indizienprozess. mehr...