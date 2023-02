Das Entschwinden des Walter Jens – Inge Jens im Gespräch mit Eckhard Rahlenbeck über den Kampf mit der Demenz

per Mail teilen

Von Eckhard Rahlenbeck

Zum 100. Geburtstag erinnern wir an den Tübinger Rhetoriker, Schriftsteller und kritischen Denker Walter Jens. Gut umsorgt und friedlich starb er im Jahr 2013 - der Meister der gesprochenen Rede, der schon Jahre zuvor keine Worte mehr fand. Walter Jens litt an fortschreitender Demenz - eine zehn Jahre dauernde Krankengeschichte. In dem Buch "Langsames Entschwinden" berichtete seine Ehefrau Inge Jens über ihre wechselvolle Beziehung zum demenzkranken Ehemann. Die Literaturwissenschaftlerin Inge Jens starb im Dezember 2021. Eckhard Rahlenbeck hatte mit ihr 2016 ein Gespräch geführt. (SWR 2016)