Das Drehbuch als Verhandlungsmasse - Die Filmautorin Regine Bielefeldt über ihren Beruf

Das TV-Drama über die deutsche Verlegerin Aenne Burda hatte fast 6,35 Millionen Zuschauer.

Den Namen der Hauptdarstellerin, Katharina Wackernagel, kennen seitdem die meisten. Doch wie viele kennen den Namen Regine Bielefeldt? Sie hat das Drehbuch zu dem Zweiteiler und zuvor bereits viele andere Fernsehfilme geschrieben. Wer denkt, Drehbuchschreiben sei ein Traumberuf, dem kann sie als freie Autorin einiges darüber erzählen, wie mühsam und unsicher die Arbeit am Stoff von der Idee bis zur Ausstrahlung ist. Wie anstrengend und oft ergebnislos die Kommunikation mit Regisseuren sein kann. Wie es sich anfühlt, von Pressevertretern ignoriert zu werden. Es ist ein hartes Geschäft, in dem es zum Glück aber auch die großen und guten Momente gibt, in denen alles stimmt und aus kleinen Ideen große Filme werden.

