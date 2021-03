Der Pariser Louvre präsentiert jetzt alle seine Kunstschätze auf einer digitalen Plattform: Das ist ein Thema heute auf den Kulturseiten. Und es geht - nach Fällen wie Klaus Dörr an der Berlin Volksbühne oder Peter Spuhler am Badischen Staatstheater in Karlsruhe - um neue Modelle für die Auswahl von Intendantinnen und Intendanten am Theater. mehr...