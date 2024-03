Erstmals hat die Fahrradbranche mehr E-Bikes verkauft als klassische Fahrräder. Allerdings ist 2023 zum ersten Mal seit Jahren der Umsatz gesunken. Ist der Corona-Boom vorbei?

Insgesamt verkauften sich so wenige Räder wie seit fünf Jahren nicht mehr. Hersteller und Händler zeigen sich trotzdem optimistisch. Wir fragen, warum das so ist und welche Schnäppchen jetzt drin sind. Je mehr E-Bikes auf den Markt kommen, desto häufiger werden sie auch gebraucht angeboten. Was ist wichtig beim Kauf und wo bekomme ich eine Reparatur? Außerdem gibt es Tipps, wie ein E-Bike länger hält, und wie man einen Helm findet, der gut schützt und nicht zu teuer ist.++

Die Themen der Sendung:

Zugpferd E-Bikes: Wie die Fahrradindustrie das hohe Niveau der Corona-Zeit halten will - und was die aktuelle Delle für Käufer heißt. Ein Gespräch mit Burkhard Stork, Geschäftsführer des Verbands ZIV.++

Zu teuer war gestern: Leasing- und Fördermodelle treiben den Markt für E-Bikes und teure Räder. SWR Wirtschaftsredakteurin Stephanie Geißler erklärt, wie das für Händler, Kunden und den Marktführer Jobrad aus Freiburg funktioniert.++

Gewaltiges Potential: Der Markt für gebrauchte E-Bikes steht in den Startlöchern. HR-Wirtschaftsredakteurin Jutta Nieswand hat sich beim Gebraucht-E-Bike-Händler Rebike in Frankfurt umgesehen und erklärt, was man beim Kauf beachten sollte.++

Gefragtes Handwerk: Der E-Bike-Trend ist auch in Werkstätten angekommen. SWR-Reporter Wolfgang Brauer stellt uns einen Betrieb aus Denzlingen vor, der schon früh auf E-Bikes gesetzt hat.++

Auf dem E-Bike besonders wichtig: Ein guter Helm. Tests der Stiftung Warentest zeigen, das muss nicht teuer sein. SWR Reporter Christoph Mautes hat bei der Verkehrswacht Mainz nach Tipps für den besten Kopfschutz gefragt - und stellt neue Technologien vor.++

E-Bike statt Auto? Warum der erhoffte Beitrag zur Verkehrswende nicht alleine am Ausbau von Radwegen hängt, das erklärt der baden-württembergische ADFC-Vorsitzende Dr. Matthias Zimmermann im Gespräch.