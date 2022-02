Unter Druiden - Keltenkult auf den Bergen der Nordpfalz

„Wir haben junge und ältere Leute mit viel und mit wenig Vorwissen erreicht, Großeltern haben sich extra auf Instagram angemeldet“, sagt Nina Englert über „@ichbinsophiescholl“. Sie ist stellvertretende Redaktionsleiterin des Instagram-Projekts, das gemeinsam von SWR und BR umgesetzt wurde.

Gestartet ist der Account am 9. Mai 2021, dem hundertsten Geburtstag von Sophie Scholl. Seitdem gab es jeden Tag Fotos und kurze Videos, in denen Sophie Scholl, gespielt von Luna Wendler, aus ihrem Leben als Widerstandskämpferin erzählt. Englert sagt, die Erzählweise sei bewusst sehr emotional gewesen: „Wir wollten die Person Sophie Scholl sehr nah an die Community ranbringen. Das ist uns gelungen“, so ihr Fazit. Das Projekt ende aber nicht einfach am 22. Februar, dem Tag, an dem Sophie Scholl 1943 vom NS-Regime hingerichtet wurde. Der Account werde aktiv bleiben und man werde weiterhin mit den Nutzer:innen kommunizieren, verspricht Englert. mehr...