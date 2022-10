Bilderbücher zur Welterkenntnis – Die Buchhändlerin Mariela Nagle sucht weltweit Bildergeschichten

Mariela Nagle lädt in ihrer Buchhandlung Mundo Azul zur Bilderbuch-Weltreise. Sie öffnet Horizonte durch Raritäten an Ästhetik und Poesie. In Vorträgen begeistert sie damit Menschen jeden Alters.

Homepage Mundo Azul Berlin

Musiktitel

Supermoon

case/lang/veirs

CD: case/lang/veirs



Before I saw the sea

Me and My Friends

CD: Before I saw the sea



Dessine-moi un pays

Souad Massi

CD: Dessine-moi un pays



Brother to you

Nick Mulvey

CD: Brother to you



El muchacho de los ojos tristes

Adrian Quesada feat. Tita

CD: Boleros psicodélicos