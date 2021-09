Big-Bio – Rainer Carstens und der Westhof

per Mail teilen

Von Ernst-Ludwig von Aster

Deutschlands größtes Bio-Gewächshaus steht unweit der Nordsee, in der Nähe von Büsum. Drumherum wächst auf 1000 Hektar Bio-Gemüse, das hier verarbeitet und in die ganze Republik geliefert wird. Der Westhof - das ist Big-Bio hinterm Deich. Mit 60 Hektar hatten sie angefangen, damals vor 30 Jahren, und wurden für Spinner gehalten, erinnert sich Rainer Carstens. Heute folgen immer mehr Landwirte in der Region seinem Beispiel. Und der Westhof wächst weiter. Mit unkrautjätenden Robotern und eigener Energieversorgung. Doch das Big-Bio-Business trifft mancherorts auch auf Widerstand.