Bewusst weniger - Gero Gröschel und sein Stuttgarter Minimalismus-Stammtisch

Aus der Wirtschaft oder der Arbeitswelt kennt man das "Minimax"-Prinzip, also mit geringem Aufwand den größten Ertrag zu erzielen. Steve Reich gilt als Wegbereiter der "Minimal Music", und schnörkelloses Design wird gerne als minimalistisch bezeichnet. Minimalismus kann aber auch eine Lebensweise sein oder zumindest eine Haltung im Alltag. Gero Gröschel, freiberuflicher Fotograf und Texter, hat in seiner Heimatstadt Stuttgart vor einigen Jahren einen Minimalismus-Stammtisch gegründet. Dabei geht es auch um die "fünf Rs" des Minimalismus - unter anderem Recycling und Reduzieren.

Zu Besuch bei einem Minimalisten

