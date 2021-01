2021 wird ein „Superwahljahr“ – mit dem Höhepunkt Ende September, wenn ein neuer Bundestag gewählt wird. Den Auftakt aber macht der Südwesten mit den Wahlen zu den Landesparlamenten in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg. Die Auffassung über die Signalwirkung dieser Landtagswahlen seien sehr unterschiedlich, meint Frank Brettschneider, Professor für Kommunikationswissenschaft an der Universität Hohenheim, im Gespräch in SWR2 am Morgen. mehr...