Mit Familie sieben Jahre in der Wildnis - Wie Claudia Heuermanns Traum endete

Die Münchner Dokumentarfilmerin Claudia Heuermann hatte genug von den steigenden Mieten in der Stadt, dem Lärm, den Abgasen. Sie wollte ihren kleinen Kindern ein Leben in der Natur bieten und überzeugte ihren eher skeptischen Mann von der Idee auszusteigen.

Sieben Jahre lang lebten sie in einem Farmhaus in der Wildnis, 200 km von New York entfernt, versuchten ihre Nahrung selbst anzubauen, kämpften mit Schädlingen, Überschwemmungen und anderen Plagen.

Als die Kinder in der Pubertät waren, wollten sie nicht mehr. Und auch die Beziehung ging in die Brüche. Warum es dennoch richtig war, den Traum zu realisieren? Claudia Heuermann hat viele Antworten.

Land oder Leben: Wie unser Traum von einer Farm in der amerikanischen Wildnis endete Pressestelle CONBOOK Verlag Land oder Leben Wie unser Traum von einer Farm in der amerikanischen Wildnis endete Autor Claudia Heuermann Genre: Biografie Verlag: Conbook Verlag, 14,95 Euro ISBN: 978-3958893672

Farmhaus in der Wildnis der USA Claudia Heuermann

