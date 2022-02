Aus Liebe zum Nachtleben – Florian Buntfuss kämpft für seinen Club in der Coronakrise

Florian Buntfuss hat sein halbes Leben im Stuttgarter Elektro-Club Climax verbracht. Er war Barkeeper, später DJ und ist seit sechs Jahren Geschäftsführer des Kult-Clubs.

Vor über 25 Jahren von Besitzer Michael Gottschalk eröffnet, ist das Climax eine feste Größe unter Tanzwütigen aus der Region. 150 Menschen können hier von Donnerstag bis Sonntag bis acht Uhr morgens feiern, am frühen Abend gibt’s Kultur wie Poetry Slams und Burlesque Shows.

Corona hat das alles zum Stillstand gebracht. Ein Test-Zentrum in den Club-Räumlichkeiten hilft ein paar Kosten für die Festangestellten zu decken, Musik läuft – bis auf Weiteres - nur per Livestream in die Wohnzimmer des treuen Publikums.

Zur Homepage des Climax

Musiktitel

Speak loud (when you speak love)

BRTHR

CD: High times for loners



I gotta know

Joy Denalane

CD: Let yourself be loved



L.O.V.E.

Motor City Drum Ensemble

CD L.O.V.E.



Niemals

Die Nerven

CD: Fake



Feel good

Maribou State feat. Khruangbin

CD: Feel good