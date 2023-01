Auftreten ohne Angst – Daniel Sebastian Scholz will die mentale Gesundheit von Musizierenden verbessern

Um erfolgreich Musik zu machen, braucht es neben Talent, Fleiß und Förderung eine stabile Psyche. Der Musiker und Psychologe Daniel Scholz ist Professor für Musizierndengesundheit in Lübeck, sucht Ursachen von Aufrittsangst und Wege zu mehr Selbstlob.

Musiktitel

Manic depression

Jimi Hendrix Experience

CD: "Experience Hendrix - The Best of Jimi Hendrix"



Bei Anruf - Dasch

Dasch2

CD: Schleudergang



Yavaş, Yavaş

Nanaya

CD: Far.Home.East



Alles ist leicht

Ego super

CD: Alles ist leicht



Tanzlied

Niels Klein Tentett

CD: The last soup